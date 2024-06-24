В Госдуме призвали казнить террористов и «гнать из власти» их родственников Депутат Миронов: нужно ввести смертную казнь для террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести смертную казнь для террористов и «гнать из власти» их родственников. В беседе с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что только таким образом можно победить и защитить РФ. По его словам, враги государства используют бандитов и экстремистов, чтобы развалить страну.

[Бандитов и экстремистов] используют враги России, чтобы развалить нашу страну. Поэтому реакция государства должна быть только одна: для террористов — смертная казнь, для их пособников — тюрьма, для их родных и близких — увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти, — высказался Миронов.

Он также напомнил, что после провокации в махачкалинском аэропорту в октябре 2023 года на скамье подсудимых из сотни участников оказались только пятеро. По словам Миронова, безнаказанность вскружила «нестойкие головы». Депутат выразил уверенность, что отсутствие последствий для погромщиков также является одной из причин теракта в Дагестане.

Вчера полицейские Дагестана, верные долгу и завету своего земляка и сослуживца Магомеда Нурбагандова, встали на пути убийц. Подавляющее большинство [жителей] многонациональной республики в шоке от трагедии. Но вчерашний теракт показал, что это здоровое большинство не защищено от агрессивной кучки отщепенцев, — добавил парламентарий.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что трагедия в Дагестане произошла из-за популяризации псевдоислама, который имеет мало общего с традиционными установками истинных мусульман. По его словам, такую религиозность в массы принесли лидеры общественного мнения: блогеры с миллионными аудиториями, звезды и бойцы ММА.