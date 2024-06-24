Стало известно, кто популяризирует псевдоислам в Дагестане Коц: бойцы ММА и блогеры ответственны за популяризацию псевдоислама в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трагедия в Дагестане произошла из-за популяризации ислама, но того, что имеет мало общего с традиционными установками истинных мусульман, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, такую религиозность в массы принесли лидеры общественного мнения: блогеры с миллионными аудиториями, звезды и бойцы ММА. Журналист также утверждает, что за сложившейся ситуацией стоит Запад.

Коц отметил, что в начале 2000-х годов в Дагестане теракты были частым явлением. Однако с началом войны в Сирии в 2011 году многие представители ислама с радикальными взглядами отправились на Ближний Восток, и тогда республика «вдохнула полной грудью».

Но постепенно псевдоислам в его пещерных проявлениях начал возвращаться в республику. На этот раз его принесли не арабские эмиссары, а «лидеры мнений», кумиры молодежи. Блогеры с миллионными аудиториями, звезды борьбы, бойцы ММА. В соцсетях они выставляли напоказ свою религиозность, заразив этим поклонников. Вот только с традиционным исламом это увлечение имело мало общего, — уточнил военкор.

Коц напомнил о погромах в аэропорту Махачкалы, когда агрессивная толпа встречала самолет из Израиля. Он считает, что это событие стало пробой пера для Запада, который пытается дестабилизировать регион. Для этого США и их союзники проводят эксперименты по управлению массами — привлекают к этому блогеров и бойцов ММА.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что среди ликвидированных боевиков, напавших на синагогу и православные храмы в Дербенте 23 июня, может быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. По информации канала, он был воспитанником школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

В СК России по Дагестану сообщили, что число жертв атак террористов среди полицейских достигло 15 человек. Уточняется, что погибшими среди мирных жителей числятся четыре человека, включая священнослужителя.