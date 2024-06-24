Стало известно количество жертв атак террористов в Дагестане При нападениях боевиков в Дагестане погибли 15 полицейских и четверо гражданских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество жертв атак террористов, произошедших 23 июня в дагестанских Махачкале и Дербенте, среди полицейских достигло 15 человек, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СК России по Республике Дагестан. Уточняется, что погибшими среди мирных жителей числятся четыре человека, включая священнослужителя.

По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник, — указано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в ходе операции по установлению безопасности в регионе были ликвидированы пять злоумышленников, причастных к атакам, их личности уже установлены. По факту произошедшего возбуждены дела по статьям о террористических актах, незаконном хранении оружия и хищении оружия. Отмечается, что сейчас на местах преступлений работают экспертные группы, также устанавливаются личности граждан, причастных к совершению атак.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил, что к террористическим нападениям в Дагестане могут быть причастны западные спецслужбы. По его мнению, атаки подобного рода являются следствием ситуации в зоне СВО, где наблюдаются провалы украинской армии.