МВД назвало число задержанных за антисемитские беспорядки в Дагестане МВД: за нарушения общественного порядка в Махачкале задержан 201 гражданин

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После протестных выступлений в аэропорту Махачкалы полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы за нарушения общественного порядка, сообщил начальник ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин, его слова приводит Telegram-канал «МВД Медиа». Также правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. <...> За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство <...> привлечено 107 граждан, еще 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга, — отметил Бачурин.

Еще 70 нарушителей задержаны в административном порядке, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток. В порядке ст. 91 УПК РФ (дает право на помещение на 48 часов в ИВС лица, подозреваемого в преступлении) привлечены 11 человек. Бачурин пообещал, что все участники массовых беспорядков будут установлены и понесут ответственность.

Беспорядки в Дагестане начались вечером 29 октября. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Между участниками акции и сотрудниками МВД произошли столкновения. В результате пострадали 20 человек, среди них девять полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все виновные в массовых беспорядках будут наказаны, никто из них не сможет рассчитывать на снисхождение. По его словам, каждый случай участия в этой акции будет разбираться индивидуально.