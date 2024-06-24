МИД России поставил точку в вопросе причастности США к обстрелу Севастополя МИД России: причастность США к обстрелу Севастополя не вызывает сомнений

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Причастность Соединенных Штатов к трагичному обстрелу Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и его сателлиты целенаправленно взрастили неонацистский режим в Киеве и используют его против Москвы.

Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает. Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России, — говорится в сообщении.

В министерстве обвинили США в побуждении Украины к совершению актов международного терроризма и убийству мирных граждан. Для этих целей Киев использует в том числе один из самых страшных видов негуманного оружия — кассетных боеприпасов, отметили дипломаты. При этом Россия обязательно ответит на преступления против жителей Севастополя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что за ракетной атакой на Севастополь и нападениями в Дагестане могут стоять одни и те же лица. Он назвал произошедшее в российских регионах бесчеловечными преступлениями.