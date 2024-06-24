Володин предложил свою версию о нападениях на Крым и Дагестан Володин допустил, что у нападений на Крым и Дагестан один заказчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Ракетная атака на Севастополь и нападения в Дагестане могли быть осуществлены по заказу одних лиц, допустил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал произошедшее в регионах бесчеловечными преступлениями. Заявление спикера опубликовано на сайте ГД.

Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении Володина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что возможную связь между ракетной атакой ВСУ на Крым и террористическими нападениями в Дагестане будет устанавливать следствие. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев выразил мнение, что сейчас специализированные службы должны не только проанализировать все произошедшее, но и заняться глубоким изучением того, кто и с кем общался. Также необходимо узнать все про эту террористическую ячейку и наказать всех причастных по всей строгости закона.

Кроме того, в Дагестане ведется работа по предотвращению подобного рода происшествий, добавил Хамзаев. Для этого важна не только жесткая реакция правоохранительных органов, но и воспитательная функция духовенства и всей государственной системы.