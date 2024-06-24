В Госдуме рассказали о необходимых действиях после теракта в Дагестане Депутат Хамзаев: нужно восстановить разрушенные в ходе теракта храмы и синагоги

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Синагога после пожара

Нужно восстановить разрушенные в ходе теракта в храмы и синагоги в Дагестане, считает депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Как он отметил в беседе с НСН, также нужно оказать помощь семьям, где погибли люди.

Во-первых, нужно наводить порядок с точки зрения общественной безопасности. Во-вторых, для нас принципиально восстановление храма и синагоги, помощь семьям, где есть погибшие. Сотрудники полиции первыми взяли на себя тяжелый удар, у нас погибшие есть и среди гражданских лиц, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что сейчас специализированные службы должны не только проанализировать все произошедшее, но и заняться глубоким изучением того, кто и с кем общался. Также, необходимо узнать все про эту террористическую ячейку и наказать всех причастных по всей строгости закона.

Кроме того, сейчас в Дагестане ведется работа по предотвращению подобного рода происшествий, добавил Хамзаев. Для этого важна не только жесткая реакция правоохранительных органов, но и воспитательная функция духовенства и всей государственной системы.

Надо понимать, что реакция и анализ в рамках антитеррора в политологических книжках не прописаны, это немного другая жизненная школа. В Дагестане с этим профессионально научились бороться и реагировать. Основной удар на себя взяла наша доблестная полиция, поэтому среди них такое количество погибших, — заключил депутат.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что террористический акт в Дагестане был спланирован врагами России, находящимися за границей. По ее словам, целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри.