В Совфеде назвали ответственных за теракт в Дагестане Матвиенко: теракт в Дагестане спланировали враги России за рубежом

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Террористический акт в Дагестане был спланирован врагами России, находящимися за границей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. По ее словам, целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Политик также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.

Произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план, — написала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что у противника нет никаких шансов нанести России поражение извне. Именно поэтому он ищет любые возможные способы «взорвать наше общество изнутри», в первую очередь нацеливаясь на многонациональность и многоконфессиональность, которые являются «базовыми особенностями нашей государственности», подчеркнула она.

В то же время политолог Сергей Марков считает, что Киев вряд ли имеет отношение к произошедшему в Дагестане. Он предположил, что тысячи украинских ботов «просто на автомате» поддерживают все преступления против России.

Похожее мнение накануне высказал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Если списывать каждый теракт на Украину и НАТО, «этот розовый туман приведет нас к большим проблемам», предупредил он.