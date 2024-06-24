Песков ответил на слухи о возможной связи атак на Дагестан и Крым Песков: следствие установит, есть ли связь между атаками на Крым и Дагестан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Возможную связь между ракетной атакой ВСУ на Крым и террористическими нападениями в Дагестане будет устанавливать следствие, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы, передает ТАСС.

Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет — есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. <...> Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия], или не одного, — указал представитель Кремля.

Он добавил, что президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных во время удара Вооруженных сил Украины по Севастополю в Крыму, а также во время теракта в Дагестане. По его словам, российскому лидеру накануне постоянно докладывали о ситуации в регионах.

Ранее Китай выступил против любых форм террористических атак и осудил нападение на полицейских и мирных жителей в Дагестане. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.

Генсек ШОС Чжан Мин также выразил соболезнования в связи с терактами. Представитель организации заявил, что терроризму не может быть никаких оправданий. По его словам, борьба с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений работы ШОС.