Китай осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования МИД Китая: Пекин осуждает жестокие нападения на гражданских лиц в Дагестане

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Мао Нин

Китай выступил против любых форм террористических атак и осудил нападение на полицейских и мирных жителей в Дагестане. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью людей. Она выступила на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

Китай выступает против всех форм террористических актов, осуждает жестокие нападения на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов, — сказала дипломат.

Мао Нин также выразила искреннее сочувствие пострадавшим и семьям погибших. Вооруженные нападения произошли в Дербенте и Махачкале в День Святой Троицы. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Генсек ШОС Чжан Мин также выразил соболезнования в связи с терактами. Об этом он написал в телеграмме, направленной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Представитель организации заявил, что терроризму не может быть никаких оправданий. По его словам, борьба с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений работы ШОС. Чжан Мин пообещал и далее настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений.