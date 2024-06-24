В ШОС выразили соболезнования в связи с терактами в Дагестане Генсек ШОС Чжан Мин направил России телеграмму с соболезнованиями из-за терактов

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин выразил соболезнования на фоне терактов в Дагестане. Генсек направил соответствующую телеграмму главе МИД РФ Сергею Лаврову, которая опубликована в Telegram-канале Секретариата ШОС. Чжан Мин заявил, что терроризму не может быть никаких оправданий.

Бескомпромиссная борьба с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая и далее будет настойчиво добиваться полного искоренения этих преступных явлений, — подчеркнул генсек организации.

Ранее Иран присоединился к соболезнованиям в связи с терактами в Дагестане. Пресс-секретарь МИД республики Нассер Канани осудил произошедшее. Дипломат добавил, что Тегеран расценивает любые теракты как угрозу обществу и международной безопасности.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в день трагедии выразил готовность помочь Дагестану при поиске и поимке преступников, напавших на храм и синагогу и убивших священника. Политик также выразил глубокие соболезнования семьям и близким жертв теракта. Кадыров подчеркнул, что теракты выглядят подлой провокацией и попыткой заключения между признаниями.