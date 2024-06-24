Иран присоединился к соболезнованиям в связи с терактом в Дагестане МИД Ирана осудил теракт в Дагестане и выразил россиянам соболезнования

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Нассер Канани

Пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канани осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования российскому народу и правительству, сообщили в ведомстве. Дипломат также отметил, что Тегеран рассматривает любые теракты как угрозу обществу и международной безопасности. В связи с этим он также указал на важность совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Выразив соболезнования и сочувствие российскому правительству и народу, особенно семьям погибших, и пожелав скорейшего выздоровления раненым, Канани заявил, что Исламская Республика Иран рассматривает терроризм любого рода как угрозу, — сказано в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Глава республики также предложил помощь в расследовании. Он отметил, что Казахстан осуждает подобные преступления и поддерживает идею развития многостороннего партнерства в борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ШОС.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации.