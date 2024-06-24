Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости»

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане, сообщили в его пресс-службе. Глава республики также предложил помощь в расследовании. Он отметил, что Казахстан осуждает подобные преступления и поддерживает идею развития многостороннего партнерства в борьбе с терроризмом под эгидой ООН и ШОС.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов, — сказано в сообщении.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. Их кураторы будут установлены в ходе следствия.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Он пообещал помощь родным и близким погибших, а также выразил им соболезнования.