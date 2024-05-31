НАТО идет ва-банк, разрешая Украине все: скоро ядерная война?

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден поступил хитро. Он выждал паузу, дал возможность половине Североатлантического блока заявить о своем желании бить по российской территории своим дальнобойным оружием. А уж потом тихо присоединился к такой «ракетной фронде». Но как бы в неофициальном порядке, чтобы иметь на всякий случай свободу рук.

Такой маневр прекрасно вписывается в политику перекладывания на плечи европейских сателлитов основной тяжести поддержки Киева. Вашингтон явно будет продвигать тезис о том, что удары позволены только по тем российским территориям, что непосредственно примыкают к Харьковской области, где формируются части для развития нашего наступления. Ну-ну.

Но мы же знаем любимую западную тактику постепенного «варения лягушки», когда температура воды повышается незаметно для жертвы. В первое время Белгородская и Курская области, а потом последуют Москва и Петербург?

Ракеты не для победы

Не ново мнение, что все новые виды оружия, поставленные украинцам, не приведут к перелому на поле боя. Оно справедливо и в отношении призывов атаковать нашу каноническую территорию европейскими и американскими ракетами большого радиуса действия. Да, такие удары могут привести к потерям и материальному урону, но не остановят нашего продвижения на линии боевого соприкосновения. Собственно, это понимают и в натовских столицах.

Нападение на российские тылы должны служить, по задумке нашего коллективного противника, решению двух задач. Во-первых, внести смятение в повседневную жизнь общества, большая часть которого живет так, как будто ничего не происходит. И разрушить по мере сил явный консенсус, сложившийся между народом и властью.

А во-вторых, навязать нам невыгодные позиции на возможных переговорах, оказать психологическое давление.

Фото: МО Украины

Кто ударит первым

Теперь главная интрига в том, ракета чьего производства первой полетит к нам. Мы же помним, что ни одна из стран не решалась отправлять на Украину танки, пока британцы («англичанка гадит») не повезли туда свои Challenger, которые в боях участия так и не приняли. Но зато послужили оправданием для танковых поставок французов и немцев.

Не исключено, что и на этот раз в дело пойдет британская Storm Shadow. Притом что мы знаем, что Ил-76 с украинскими военнопленными для обмена был сбит над нашей территорией предположительно АТАСМS. Вот и на этот раз весь Блок, так страстно требовавший поддержать украинцев всеми имеющимся средствами, будет следить за нашей реакцией. И если мы опять отделаемся общими предупреждениями о нарастающей опасной эскалации, то такие нападения станут массовыми.

Можно предположить, что пока ни одна из поставленных Киеву ракет не долетит до Москвы. Но с появлением на Украине F-16, которые будут служить платформой для запуска дальнобойных ракет, опасность нависнет над территорией Центральной России и всеми крупными городами страны.

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