В Киеве похвастались использованием Storm Shadow с разрешения Британии Власти Украины заявили, что уже наносили удары по РФ ракетами Storm Shadow

Киев уже пользуется разрешением Великобритании насчет применения ракет Storm Shadow, заявил советник министра по вопросам промышленности Юрий Сак. Делается это для ударов по территории России, передает РИА Новости. По словам Сака, атаки этими ракетами уже совершались.

Украинский политик добавил, что Киев создает и собственное дальнобойное оружие. Такой комментарий он дал на фоне сообщений СМИ о давлении НАТО на США. По данным The Washington Post, Альянс оказывает давление на Вашингтон из-за отказа позволить Киеву использовать американское оружие по российской территории.

На Украине заявляли, что ВСУ ни разу не запускали британские крылатые ракеты Storm Shadow вглубь РФ, за пределы Крыма и новых регионов страны. Великобритания на тот момент официально не давала разрешения на использование своего вооружения.

Ранее стало известно, что мешает Евросоюзу наращивать производство снарядов для поставки Киеву. В Британии заявили, причина кроется в нехватки взрывчатки. Однако производители не уверены, что смогут улучшить положение дел. Велика вероятность того, что ВСУ не получат нужное количество боеприпасов.