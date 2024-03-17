Путин потребовал до 1 июля установить причину крушения Ил-76 под Белгородом

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Крушение самолета Ил-76 в Ивановской области

Президент Владимир Путин поручил СК России обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области. Он потребовал доложить о работе до 1 июля. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель СКР Александр Бастрыкин.

[Поручаю] Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Доклад — до 1 июля 2024 года, — говорится в документе.

Самолет потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ — все погибли. Их перевозили для обмена. Осколки военного самолета разбросало на пять километров, некоторые его части упали на участки местных жителей.

31 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.