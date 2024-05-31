На Украине подтвердили разрешение США бить по России Пресс-секретарь Зеленского подтвердил получение от США разрешения бить по России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Киев получил разрешение от Белого дома на использование оружия США для ударов по российской территории, сообщает The Guardian. Согласно информации издания, разрешение дано с ограничением — HIMARS можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе.

Это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам России перебраться через границу, — высказался Никифоров.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя эти события, ранее заявил, что разрешение Вашингтона не скажется на продолжении специальной военной операции на Украине, однако из-за этого появятся угрозы для самих США. По его словам, Россия будет отвечать асимметрично.

В свою очередь британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что Москва ответит Западу всеми возможными способами по всему миру, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России своим оружием. По его мнению, США не хватит сил и ресурсов для такого противостояния.