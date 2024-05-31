Кремль высказался о возможных ударах по РФ оружием США «в ближайшие часы» Песков: по территории России уже пытаются бить американским оружием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вооруженные силы Украины уже совершают попытки ударов по территории России вооружением американского производства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о соответствующем тайном разрешении США и публикации в газете The New York Times о том, что первые атаки могут начаться «в ближайшие часы», передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт, — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что американские официальные лица ожидают, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней. Авторы отмечали, что, разрешив использовать американское оружие для нанесения ударов по объектам в России, президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».

До этого пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Киев получил разрешение от Белого дома на соответствующее использование оружия США. Разрешение дано с ограничением — вооружение можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе.