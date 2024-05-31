NYT: удары ВСУ по России могут начаться через несколько часов

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские официальные лица ожидают, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Газета отмечает, что, разрешив использовать американское оружие для нанесения ударов по объектам в России, президент США Джо Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».

Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают начала первых атак с применением американского оружия в течение нескольких часов или дней, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.

31 мая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Киев получил разрешение от Белого дома на соответствующее использование оружия США. Разрешение дано с ограничением — оружие можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе.