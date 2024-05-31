Пентагон подтвердил разрешение Киеву применять оружие США по России

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Пентагона в ответ на запрос ТАСС ответил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

В Минобороны США отметили, что ВСУ смогут наносить ответные удары по российским силам, атакующим или готовящимся атаковать объекты на Украине. Разрешения на дальнобойные действия по внутренним территориям России Киев не получал.

Наша позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной, — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники писала, что Байден тайно дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением по российской территории. Издание назвало это разрешение «ошеломляющим сдвигом», который приведет к эскалации конфликта и подразумевает еще большее вовлечение США в конфликт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.