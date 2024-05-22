В Европе начали признавать независимость Палестины: что будет с Израилем?

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Берлин: Люди принимают участие в пропалестинской демонстрации «Палестина будет свободной»

Норвегия, Испания и Ирландия дружно объявили о готовности признать Палестинское государство. Как подчеркнули дипломатические ведомства этих стран, единственным выходом из многолетнего конфликта евреев и палестинцев может быть только создание двух независимых государств - Израиля и Палестины. Так что это? Коллективное осознание реальности и прозрение или все-таки конъюнктурный шаг, за которым ничего не последует?

Умозрительная Палестина

История создания государства Палестина тянется с конца сороковых годов прошлого века, когда ООН своей резолюцией выдало мандат на создание двух независимых государств - еврейского и палестинского - и выделение Иерусалима в отдельную территориальную единицу. Изначально территория Палестины делилась: 56% - евреям, а 43% - арабам. Но уже в 1948 году, сразу после израильские военизированные подразделения принялись изгонять арабов с их территории. Возникла проблема палестинских беженцев.

Шли годы. В ноябре 1974 года ООН приняла резолюцию 3236, в которой было подтверждено право палестинцев на самоопределение и на восстановление всеми средствами их неотъемлемых прав на суверенитет и национальную независимость. С тех пор были другие резолюции и Женевская конференция по той же палестинкой проблеме. А буквально на днях при голосовании в Совбезе ООН представитель США наложила вето на резолюцию, открывающую путь к полноценному приему Палестины в члены ООН. Пока у палестинцев статус наблюдателей.

Израиль, который при явной поддержке США давно обживает земли несостоявшегося Палестинского государства, ныне противится международному решению, уничтожая поселения Палестинской автономии. Газа стала уже не символом попрания законных палестинских прав, но современным проявлением откроенного геноцида.

Фото: Alan Gignoux/Impact Photos/Global Look Press

Европейцы спасают лицо

Сегодняшняя тройка стран, признавших Палестину, далеко не первая на этот счет в Европе. Палестинское государство признано Болгарией, Венгрией, Кипром, Польшей, Румынией, Швецией. Есть основания полагать, что вскоре примеру Норвегии последует Бельгия. В целом, из 193 членов ООН идею создания Палестинского государства уже разделяют 146 государств. Однако все ооновские резолюции носят рекомендательный характер. А решения Совбеза постоянно блокируют американцы, для которых Израиль, что-то вроде ближневосточной Украины, то есть инструмента давления на арабов ради укрепления американского присутствия в регионе.

Значит ли это, что очередные три европейские страны готовы бросить вызов американо-израильскому курсу? Вряд ли. Их признание Палестины, это скорее, красивый и чисто символический жест, за которым ничего не последует. Воевать, чтоб землю в Палестине крестьянам отдать, норвежцы и испанцы явно не отправятся. Собственно, еще родители политиков, ныне принимающих в той же Норвегии такие решения, в молодости с вызовом носили «арафатки». Но этим всея солидарность и ограничивалась. Ах да, ЕС еще выделяет гуманитарную помощь...

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Лондон, Великобритания: Пропалестинские протестующие держат гигантский ключ во время демонстрации на Риджент-стрит

Жест для внутреннего потребления

Мало кто не видел результатов израильских бомбежек Газы. Понятно, что политика откровенного геноцида и насильственной депортации мирного населения вызывает возмущение в странах Европы. Не говоря уже о настроениях обосновавшихся в Старом Свете мусульманских общин. Пропалестинские демонстрации и акции протеста просто парализовали ряд европейских стран.

А тут еще все говорят о накрывающей Европу правой политической волне, да еще накануне выборов в Европарламент и избирательных кампаний. Леволиберальные власти во многих европейских странах заметно волнуются.

А потому признание Палестины – это попытка просто набрать очки. Тем более, что реакция Израиля мало кого волнует. Ну, отзовет Тель-Авив на время послов, ну обвинит европейцев в антисемитизме. Все это уже мы неоднократно проходили.

Большая игра только продолжится.

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