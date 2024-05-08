Как инаугурация Путина испортила десерт на ужине Си и Макрона

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

Удивительная история политико-кулинарного свойства случилась на заключительном ужине главы Китая Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона. По устоявшейся традиции почетных гостей во Франции потчуют так называемым русским тортом. Очень популярным плодом изысков французских кулинаров, которые в начале века прошлого разработали рецепт сладости на основе поставляемого из Крыма миндаля. Потому и торт назвали «русским».

А украинцы за 30 лет своей незалежности и владения Крымом не успели, видимо, заявить протест, как они поступали в отношении «русского супа», то есть борща, ныне объявленного культурным достоянием Украины. Впрочем, фирменный торт еще и присыпают сверху сахарной пудрой, дабы дополнительно усилить образ северной страны.

Исправленное меню дипломатического ужина

Но на этот раз было, видимо, нетактично поедать «русский торт» в тот исторический момент, когда в Кремле шла подготовка к инаугурации Владимира Путина. Неофициальная версия замещения «русского торта» на обычный черничный сводилась к тому, что в такой момент съесть «русского» было бы политически и дипломатически некорректно.

Однако есть большие сомнения в том, что дело было исключительно в быстрой реакции службы французского президентского протокола. Мол, ее сотрудники оценили нюансы восприятия разного рода возникающих в этой связи ассоциаций. Скорее всего, словосочетание «русский торт» могло быть впоследствии обыграно европейской прессой в ее комментариях об итогах франко-китайских переговоров, на которых постоянно возникал «русский вопрос». Вернее — вопрос отношения мировых держав к России и к ее нынешней уверенной политике. И вряд ли можно было бы избежать шуток о том, что «русский торт» оказался с привкусом или горьким.

Фото: Yin Bogu/XinHua/Global Look Press

Си не прогнулся

Действительно, одной из целей переговоров для самого Макрона была попытка призвать китайского лидера использовать его влияние на Москву и принудить ее к мирному урегулированию по западному сценарию. То есть фактически добиться ее капитуляции. Недаром за стол переговоров Макрон, который пытается говорить как бы от имени всей Европы, посадил и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Лидеры Евросоюза хотели бы, чтобы китайцы не только приняли бы участие в намеченной в Швейцарии международной конференции по обсуждению давно мертвой «мирной формулы Зеленского», но и поддержали бы какие-то ее положения. А учитывая большое влияние нынешнего Китая на многие страны глобального Юга, такая позиция Пекина могла бы дать повод говорить об антироссийском переломе в мире.

Главное блюдо не удалось

Но политическим кулинаром Макрон оказался средним. Председатель Си держался с исключительным достоинством и напомнил своим экзальтированным собеседникам, что Китай никоим образом не является стороной конфликта, придерживаясь исключительно нейтральной позиции. А главное — не имеет отношения к причинам возникновения конфликта. И готов выступать с собственными миротворческими инициативами.

Понятно, что после такого холодного душа, устроенного китайским лидером, слово «русский» могло вызвать у Макрона оскомину, несмотря на сладость торта. Вот только заменить торт можно легко, а вот отменить некоторые геополитические реалии невозможно.

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