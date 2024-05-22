МИД Израиля отозвал послов из двух стран из-за решения по Палестине Израиль отзывает послов из Норвегии и Ирландии из-за решения признать Палестину

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии, сообщает ТАСС. Дипломатов отзывают для консультаций в связи с решением двух стран признать Палестину.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимного ирландского чиновника сообщило, что власти Ирландии 22 мая объявят о признании независимости Палестины. Ожидается, что решение Дублина будет скоординировано с еще двумя европейскими государствами.

Позже Норвежская вещательная корпорация (NRK) со ссылкой на заявление премьер-министра Йонаса Гар Стёре и главы МИД королевства Эспена Барт Эйде на пресс-конференции сообщила, что Норвегия признала Палестину в качестве независимого государства. Отмечается, что решение вступит в силу 28 мая.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.

В ООН подчеркнули, что уже в 2024 году Палестина получит право участвовать в конференциях и работе комитетов. Кроме этого, ближневосточная страна сможет вносить свои предложения и поправки к уже разрабатываемым документам.