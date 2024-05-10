Генассамблея ООН озвучила решение о членстве Палестины Генассамблея расширила права Палестины и призвала рассмотреть ее членство в ООН

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя, говорится в сообщении ООН. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.

Генеральная Ассамблея ООН вновь собралась в пятницу в Нью-Йорке на чрезвычайную специальную сессию по кризису в Газе и подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины во всемирной организации в качестве государства-наблюдателя, не предлагая полноправного членства, — сказано в сообщении.

Участие в голосовании принимали 143 страны, девять из которых высказались против резолюции, еще 25 воздержались. В ООН подчеркнули, что уже в 2024 году Палестина получит право участвовать в конференциях и работе комитетов. Кроме этого, ближневосточная страна сможет вносить свои предложения и поправки к уже разрабатываемым документам. Однако право голоса во всемирной организации Палестина будет иметь только после соответствующего решения Совбеза ООН.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Вашингтон был заинтересован в вето на резолюцию о государстве в ООН. По его словам, это решение было продиктовано предстоящими выборами президента в США.