Названа причина, по которой США наложили вето на резолюцию о Палестине Посол Нофаль: США были заинтересованы в вето на резолюцию о Палестине в ООН

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Вашингтон был заинтересован в вето на резолюцию о Палестине в ООН, заявил посол частично признанного государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль на праздновании 78-й годовщины независимости Сирии. По его словам, которые передает ТАСС, это решение было продиктовано предстоящими выборами президента в США.

Они (США. — NEWS.ru) так сделали (наложили вето на резолюцию. — NEWS.ru), потому что были заинтересованы в этом на фоне будущих выборов президента США, — сказал Нофаль.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур ранее заявил, что вето США в Совете Безопасности ООН на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа является безрассудным и опасным шагом. По его мнению, Израиль, который Штаты хотят защитить, обрекает миллионы людей на гибель.

В феврале США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. На этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира, воздержалась только Великобритания, остальные 13 членов голосовали за. Проект резолюции требовал «немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», а также незамедлительного освобождения заложников без каких-либо условий.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.