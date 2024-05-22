Три европейские страны хотят признать независимость Палестины Politico: Ирландия и еще две европейские страны официально признают Палестину

Фото: MarÃƒÂ­A JosÃƒÂ© LÃƒÂ³Pez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Студенты перед фасадом ректората Севильского университета проводят демонстрацию в поддержку палестинского народа

Власти Ирландии 22 мая объявят о признании независимости Палестины, пишет Politico со ссылкой на анонимного ирландского чиновника. Ожидается, что решение Дублина будет скоординировано с еще двумя европейскими государствами.

Ирландия планирует скоординировать свое заявление одновременно с аналогичными шагами в двух других европейских столицах в среду утром, — сказал собеседник газеты.

В статье говорится, что в последние недели Ирландия обсуждала потенциальные сроки признания Палестины с правительствами Испании, Словении, Бельгии, Норвегии и Мальты. Все из них в целом разделяют мнение, что ЕС должен признать палестинскую государственность, добавили журналисты.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.

В ООН подчеркнули, что уже в 2024 году Палестина получит право участвовать в конференциях и работе комитетов. Кроме этого, ближневосточная страна сможет вносить свои предложения и поправки к уже разрабатываемым документам.