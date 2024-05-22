Стало известно о решении Норвегии признать государственность Палестины NRK: Норвегия признала Палестину независимым государством

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Йонас Гар Стёр

Норвегия признала Палестину в качестве независимого государства, сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK) со ссылкой на заявление премьер-министра Йонаса Гар Стёре и главы МИД королевства Эспена Барт Эйде на пресс-конференции. Отмечается, что решение вступит в силу 28 мая.

Стёре заявил, что Норвегия будет рассматривать Палестину как независимое, суверенное государство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. По его словам, территориальная демаркация между Государством Палестина и Государством Израиль должна основываться на границах от 4 июня 1967 года.

И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своем собственном государстве, — отметил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимного ирландского чиновника сообщило, что власти Ирландии 22 мая объявят о признании независимости Палестины. Ожидается, что решение Дублина будет скоординировано с еще двумя европейскими государствами.

В статье говорится, что в последние недели Ирландия обсуждала потенциальные сроки признания Палестины с правительствами Испании, Словении, Бельгии, Норвегии и Мальты. Все из них в целом разделяют мнение, что ЕС должен признать палестинскую государственность, добавили журналисты.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.