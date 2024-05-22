«Тренд на сочувствие»: политолог объяснил признание Палестины европейцами Политолог Макаркин: страны Европы признают Палестину из-за большой симпатии

Страны Европы могут признать Палестину, так как испытывают к ней большую симпатию, чем к Израилю, считает политолог Алексей Макаркин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что тренд на сочувствие до этого находился на стороне Израиля, когда была произведена атака ХАМАС, но после начала израильской операции Запад начал склоняться в сторону Палестины.

Я думаю, вряд ли это поможет разрешить конфликт Израиля и Палестины. Этот тренд возник из-за того, что в октябре сочувствие было на стороне Израиля, когда была террористическая атака ХАМАС. Но когда началась израильская операция, она стала затягиваться, а число жертв только увеличивалось, тренд на сочувствие в мире, особенно в Европе, стал склоняться в сторону Палестины. Тем более, если признаешь Палестину, то не признаешь ХАМАС, — пояснил политолог.

По словам эксперта, ХАМАС контролировал сектор Газа, в то время как Палестинская национальная автономия во главе с президентом Махмудом Аббасом контролирует Западный берег реки Иордан. Он уточнил, что администрация не имеет никакого отношения к террористам ХАМАС. Макаркин подчеркнул, что европейские страны выражают больше симпатии Палестине, чем США. По его словам, в основном в США хорошее отношение к Палестине выражает молодежь, голосующая за демократов и придерживающаяся левых взглядов.

В Испании у власти находится левоцентристское правительство. Левые традиционно больше симпатизируют палестинцам либо выступают за урегулирование конфликта. Идея двух государств в Европе в отношении Ближнего Востока является основной, тогда как в США ситуация сложнее, где много политиков выступают против создания государства Палестины, — заключил Макаркин.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее сообщил, что государство официально признает Палестину 28 мая. Такое же решение приняли власти Ирландии. Глава правительства страны Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие государства последуют их примеру.