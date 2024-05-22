Еще две европейские страны официально признают Палестину Испания и Ирландия официально признают Палестину как государство

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Правительство Испании официально признает Палестину как государство 28 мая, сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес. Такое же решение приняли власти Ирландии, пишет KOB 4. Глава правительства страны Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие государства последуют их примеру.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна признает Палестину как государство 28 мая. Санчес, лидер социалистов Испании с 2018 года, сделал ожидаемое заявление в парламенте страны в среду, — сказано в материале.

Харрис добавил, что правительство намерено на национальном уровне предпринять необходимые меры, чтобы привести в действие решение о признании Палестины как государство. Он также назвал этот день «историческим и важным для Ирландии и Палестины».

Ранее Палестину в качестве независимого государства признала Норвегия. Решение вступит в силу 28 мая. Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия будет рассматривать Палестину как независимое суверенное государство, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением двух стран признать Палестину. Министр уточнил, что страны ждут последствия.