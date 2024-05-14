В Минобороны начался генералопад: почему зачистку начали уже сейчас

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, руководившего в последнее время кадрами Минобороны, не просто задержали, а провели целую демонстративную войсковую операцию. По поступившим сведениям, спецназ вошел через окна в его коттедж в Истринском районе Подмосковья, подняв в пять часов утра Кузнецова прямо с постели. К таким методам обычно прибегают, чтобы шокировать задерживаемого, психологически подавить, облегчая работу следователей по горячим следам. Было объявлено о найденных у него 100 млн наличности и драгоценностях. То есть сами приемы задержания еще одного генерала, обвиняемого в получении крупных взяток, значительно разнятся с ситуацией ареста другого зама Сергея Шойгу Тимура Иванова. Значит ли это, что следствие снимает белые перчатки?

От взятки до измены

В том, что задержание Кузнецова превратится в арест, не было никакого сомнения. Причем ему в вину вменят не кадровые грешки, а «специфическое сотрудничество» с фирмами во времена, когда он возглавлял 8-е управление Минобороны, охранявшее гостайну. Отметим, что тогда сотрудникам меняли телефоны, на компьютерах был установлен странно работавший софт и прочее. Словом, не исключено, что для сотрудничества выбирались те IT-компании, что умели находить «общий язык» с генералом.

Генерала Кузнецова явно взяли врасплох. В то же время ряд влиятельных фигур в Минобороны поспешили написать прошения об отставке. Причем первый замминистра Руслан Цаликов успел даже подать его на имя Сергея Шойгу, хотя резолюцию на его прошении будет накладывать уже новый глава Минобороны Андрей Белоусов. Аналогичные заявления уже, вероятно, подали и другие замы — Алексей Криворучко и Татьяна Шевцова, ведающая финансами Минобороны еще со времен министра Сердюкова.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Отставки междуцарствия

Иными словами, окружение Сергея Шойгу спешит покинуть министерский корабль, надеясь, что это поможет им избежать крупных неприятностей. Они, в отличие от Кузнецова, не проспали время «Ч». Поможет ли?

Тот самый случай, когда время покажет. Вряд ли у кого-то из добровольных отставников есть возможность беспрепятственно покинуть пределы страны. А потому им останется только ждать выводов аудита и различных комиссий, которые займутся анализом работы министерства.

Но примечательно другое: задержания и массовые отставки происходят как бы в обстановке «междуцарствия», когда один министр уже покинул свой кабинет, а новый еще даже не представлен коллегии. Фактически для Андрея Белоусова заранее зачищают поляну, причем он сам к этому процессу не имеет прямого отношения.

Заранее снижают градус возможных конфликтов «гражданского пиджака» с министерской военной кастой?

Фото: Kremlin.ru Сергей Шойгу

Специфика военного времени

Понятно, что если уже сейчас идут на такие крутые меры, то времени на раскачку действительно нет. Ведь, вероятно, зачищать будут не просто отдельных деятелей, потерявших берега, но и целые направления бесцельного расходования столь дефицитных в условиях СВО средств. В частности, сейчас немало разговоров о поглощающих немалые деньги разросшейся пиаровской службе министерства, информационном холдинге «Звезда», о прикормленных Telegram-каналах…

Так что, помимо возможных задержаний и допросов, настало время и для переформатирования многих направлений деятельности. А вот этим уже вплотную займется новый министр обороны.

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