ATACMS убила детей, майор-шпион, удар по заводу: как ВСУ атакуют РФ 24 июня

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Более 150 человек пострадали и четверо погибли в результате атаки ВСУ на Севастополь. В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ. Десятки домов получили повреждения при обстрелах Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Севастополь

Накануне днем украинская армия открыла огонь по Севастополю, применив кассетные боеприпасы ATACMS. Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.

«Около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями», — говорилось в сообщении.

По данным министерства, одна из ракет в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, а затем сдетонировала в воздухе. Осколки кассетных суббоеприпасов упали на город.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве города, что в результате ракетной атаки ВСУ на пляж в Севастополе пострадали 153 человека. На данный момент также известно о четырех погибших. Среди них двое взрослых и двое детей.

«Накануне по американской наводке, американским оружием убиты и ранены мирные жители у нас на пляже. Самое ужасное — погибли и пострадали дети. Дети, купавшиеся в выходной в море. Вся Россия переживала с нами этот страшный день! А Пентагон цинично отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS. Я знаю точно: мы победим эту нечисть именно потому, что мы вместе!» — отметил Развожаев в Telegram.

Минздрав РФ направил в Севастополь бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф, чтобы помочь пострадавшим. Кроме того, в детский комплекс прибыли врачи Федерального медико-биологического агентства Ялты. Порядка 15–20 местных жителей могут отправить на лечение в Москву.

Власти объявили 24 июня в Крыму днем траура. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что запланированные культурно-массовые, развлекательные и спортивные мероприятия отменяются.

Военный эксперт Алексей Живов заявил, что ракеты, которыми ВСУ били по Севастополю, наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. По его словам, дрон исчез с радаров сразу после атаки.

«Ничего нового. В августе 2014-го ВСУ из РСЗО „Смерч“ обстреляли детский пляж на берегу реки Крынки в Зугрэсе, ДНР. Тогда погибли 13 человек, в том числе трое детей, более 30 мирных жителей получили ранения», — отметил военкор Александр Коц.

Telegram-канал сообщил о задержании в Крыму майора МВД, работавшего на СБУ

Telegram-канал Mash сообщил о задержании сотрудниками ФСБ старшего следователя МВД Крыма, подозреваемого в госизмене. По данным канала, с 2016 года 38-летний майор собирал и передавал СБУ данные о жителях полуострова из засекреченных баз ведомства. В его отношении возбудили уголовное дело.

По информации канала, мужчина стал сотрудником внутренних органов восемь лет назад и служил в контрольно-методическом отделе МВД. В публикации уточняется, что ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Ни в ФСБ, ни в Министерстве обороны не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гладков оценил последствия массированных ударов по Белгородчине

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, три реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и один беспилотник самолетного типа были уничтожены в течение дня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, накануне украинские войска с помощью артиллерии и почти полусотни БПЛА атаковали 27 населенных пунктов региона. Под огнем оказались Белгород, Шебекино, Грайворон, Муром, Новая Таволжанка, Дубовое, Сподарюшино, Козинка и другие.

Восемь многоквартирных и 26 частных домов, 19 надворных построек, пять коммерческих объектов, 32 автомобиля, а также два инфраструктурных и один социальный объект получили повреждения.

Мирный житель погиб в Грайвороне в результате налета беспилотников. Три человека получили ранения, двоим из них потребовалась госпитализация. Еще трое пострадали при атаке дрона-камикадзе на село Муром.

Министерство обороны РФ не комментировало сообщения главы Белгородской области об ударах украинских военных.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В двух курских селах возникли перебои с энергоснабжением после атак ВСУ

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Махновка, Свердликово, Олешня, Теткино, Новый Путь, Волфино, Елизаветовка, Отруба и Гордеевка. Местные жители не пострадали. Три жилых дома получили повреждения в Свердликово.

Беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали территории в районах Елизаветовки, Неониловки, Плехово и Обуховки. Обошлось без жертв и пострадавших. В селах Плехово и Неониловка после ударов возникли перебои с электроснабжением. Впоследствии оно было частично восстановлено.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

Один человек погиб и четверо пострадали при ударах по ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 33 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 23 обстрела на Донецком направлении и 10 — на Горловском. ВСУ выпустили 100 боеприпасов по региону. Два жилых дома, три инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения.

Мужчина 1957 года рождения погиб, подорвавшись на кассетном суббоеприпасе в Петровском районе Донецка. Четыре человека, в том числе девочка 2008 года рождения, получили ранения в Горловке и Мариуполе.

Богомаз сообщил о ранении мирного жителя при атаке FPV-дрона под Брянском

Мирный житель пострадал в результате атаки FPV-дронов ВСУ на село Новый Ропск в Климовском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, два домовладения получили повреждения.

«В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударе ВСУ по брянскому селу.

Беспилотник ВСУ упал на промпредприятие в Ростовской области

Украинские беспилотники самолетного типа совершили налет на Ростовскую область в ночь на 24 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все четыре дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Василия Голубева, обломки БПЛА упали на территории местного промышленного предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших. Министерство обороны не комментировало информацию о падении фрагментов дрона на территории завода.

Читайте также:

«Линия Порошенко» оказалась прорвана: новости СВО на утро 24 июня

«Все в крови»: житель Севастополя спас 300 человек во время атаки ВСУ

Названо условие для прекращения ударов ВСУ по России

Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО