Четыре украинских дрона атаковали российский регион за ночь МО России: средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Ростовской области в ночь на понедельник, 24 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Дежурным средствам противовоздушной обороны удалось перехватить и сбить в небе над регионом четыре дрона.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны, еще два подавили. Обломки аппаратов упали на территории промышленного предприятия.

До этого украинские войска обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. По словам главы города Михаила Развожаева, число пострадавших при атаке ВСУ выросло до 151 человека. Кроме того, погибли четыре человека, среди которых двое детей.