Названо число пострадавших севастопольцев, которых хотят перевести в Москву Развожаев: около 15-20 жителей Севастополя планируется доставить в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Порядка 15-20 жителей Севастополя, пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск, могут быть транспортированы в Москву, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, 35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать, они осмотрели горожан с ранениями.

Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших. <...> 35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения, — заявил Развожаев.

Он уточнил, что в Севастополь прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф, врачи подведомственных Минздраву и Депздраву Москвы учреждений, а также психологи МЧС России. Развожаев отметил, что уже обсудил транспортировку людей с властями Москвы. Они пообещали предоставить жилье родителям пострадавших детей, которые прилетят вместе с ними.

Ранее Развожаев заявил, что общее число пострадавших в результате ракетного обстрела Севастополя увеличилось до 151 человека. Еще четыре человека погибли, среди них двое детей.