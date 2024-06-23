«Все в крови»: житель Севастополя спас 300 человек во время атаки ВСУ Водитель автобуса из Севастополя спас около 300 человек во время атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса из Севастополя вывез около 300 человек во время ракетного удара ВСУ, сообщил Telegram-канал Baza. Мужчина рассказал, что во время атаки он только спускался к пляжу, поэтому сам не пострадал. Когда произошел удар, россиянин сориентировался и начал помогать пострадавшим.

Мужчина забирал людей и довозил их до площади Захарова, после чего возвращался на пляж. Он вывозил отдыхающих, пока там не осталось ни одного человека. По словам шофера, часть пострадавших спрятались в кафе и именно оттуда потом вынесли много раненых.

Помогать или нет вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог, — рассказал он.

Ранее Baza сообщила, что количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Севастополю возросло и составило 152 человека. По данным канала, ранения получили 28 детей, а пятеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при этом сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых. Он также уточнил, что детей, которые находятся в реанимации, доставят в Москву специальным бортом.