Mash: майор МВД Крыма восемь лет сливал СБУ данные о жителях полуострова

Telegram-канал Mash сообщает о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности старшего следователя МВД Крыма. По данным канала, с 2016 года 38-летний майор собирал и передавал СБУ данные о жителях полуострова из засекреченных баз ведомства. Канал уточняет, что в отношении него завели уголовное дело по статье о государственной измене.

Канал узнал, что мужчина стал сотрудником внутренних органов восемь лет назад и служил в контрольно-методическом отделе МВД. В публикации уточняется, что ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.