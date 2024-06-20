Жительница Хабаровска передавала Украине секретную информацию о России ФСБ: на хабаровчанку завели уголовное дело о госизмене

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Жительница Хабаровска передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. Уточняется, что по факту произошедшего заведено дело о госизмене. Данное преступление наказывается пожизненным лишением свободы или же тюремным заключением от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

В апреле хабаровчанка инициативно через сеть интернет связалась с представителями спецслужб Украины с целью оказания содействия в совершении диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска в отношении объектов органов государственной власти <...> Собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Украиной против безопасности России, — уточнили в УФСБ.

Ранее укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ жительницу ЛНР также обвинили в госизмене. Отмечается, что 50-летняя женщина помогла им при попытке выехать на территорию Украины по заданию спецслужб. По версии следствия, она пыталась помочь военным перебраться на Украину, обеспечив фиктивными медицинскими документами для провоза военных под видом больных лиц, а также сим-картами местного оператора мобильной связи. Мужчин задержали на границе.

До этого осужденного за госизмену экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска. Его адвокат Дмитрий Катчев уточнил, что Сафронов отбывал наказание в исправительной колонии № 7 села Арейское Емельяновского района Красноярского края. Бывшего советника главы госкорпорации приговорили к 22 годам тюремного заключения. Случай с экс-советником главы Роскосмоса является одним из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ «Госизмена».