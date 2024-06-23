Военкор раскрыл, как США помогли ВСУ с атакой на Севастополь Военкор Живов: беспилотник США Global Hawk наводил ракеты на Севастополь

Фото: defense.gov

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk наводил ракеты, которыми Вооруженные силы Украины били по Севастополю, написал в Telegram-канале военный эксперт Алексей Живов. По его словам, сразу после атаки дрон-разведчик пропал с радаров. Он отметил, что США продолжают наводить свои же ракеты на Крымский полуостров.

Ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник «Глобал Хоук», который сразу после удара исчез с радаров. Американцы по-прежнему без помех наводят свои же ракеты на Крым и Севастополь, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что количество пострадавших при ударе украинских войск по городу увеличилось до 22 человек. Двое мирных жителей погибли, среди них двухлетний ребенок. Позднее глава города заявил, что в результате атаки погиб еще один несовершеннолетний.

По данным Минобороны России, украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них от воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и сдетонировала в воздухе. В результате осколки кассетных суббоеприпасов упали на город.