Названо условие для прекращения ударов ВСУ по России Капитан Горбачев: атаки ВСУ прекратятся после полной победы России в СВО

Фото: МО Украины

Атаки ВСУ по территории России прекратятся только в случае ее полной победы в спецоперации и поражения Украины, объяснил ТАСС исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. Он утверждает, что «увещевать и призывать» Киев нет смысла.

Такие воздействия (обстрелы и атаки с помощью БПЛА. — NEWS.ru) будут осуществляться и впредь. Единственная возможность избежать подобного рода вещей — победа в ходе СВО. То, что нанесло бы противнику невосполнимый, критический ущерб, — подчеркнул Горбачев.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погибли пять человек. По его словам, жертвами стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что детей, которые находятся в реанимации, доставят в Москву специальным бортом.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины, при котором пострадали более 150 человек и еще несколько погибли, не должен был произойти. Она сравнила произошедшее с потенциальным ударом России по пляжу во Флориде при помощи российского спутника.