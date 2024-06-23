В Крыму 24 июня объявлено днем траура

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

В Крыму 24 июня объявлено днем траура после атаки украинской армии на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что запланированные на понедельник культурно-массовые, развлекательные и спортивные мероприятия отменяются.

В Республике Крым 24 июня объявлено днем траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия. Еще раз выражаю самые глубокие соболезнования всем пострадавшим от варварской, бессовестной террористической атаки ВСУ, — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город погибло пять человек. По его словам, жертвами атаки стали трое детей и двое взрослых. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом.

Развожаев также рассказал, что президент РФ Владимир Путин позвонил ему сразу после атаки украинской армии на Севастополь. Глава города отметил, что российский лидер выразил соболезнования семьям погибших. По словам губернатора, глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь городу.