Житель Брянской области пострадал при новой атаке FPV-дронов ВСУ Губернатор Богомаз: мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Брянской области

Фото: МО Украины

Житель Брянской области получил легкие ранения в ходе новой атаки украинских БПЛА на село Новый Ропск в Климовском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, также повреждены два домовладения.

Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель, — отметил Богомаз.

Губернатор уточнил, что пострадавшему мужчине оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Также Богомаз добавил, что экстренные службы ведут работу в местах падения беспилотников.

Ранее Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате прилета FPV-беспилотников там были повреждены частный дом, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль. О пострадавших информации не поступало.

До этого сообщалось, что в Севастополе погибли три человека при ракетной атаке ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, погибшими оказались два ребенка и один взрослый. Позднее очевидцы опубликовали кадры первых минут после удара украинской стороны.