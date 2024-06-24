Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО МО России: расчеты САУ «Гвоздика» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

2С1 «Гвоздика»

Военнослужащие расчетов самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Юг» российской армии ударили по огневым позициям, военным объектам и бронетехнике украинских войск на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В результате им удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ.

Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты действия украинских националистов по ротации пехоты и минометных расчетов на скрытых огневых позициях в районе населенного пункта Красногоровка. Координаты расположения подразделений ВСУ были оперативно переданы расчету самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что живая сила противника была поражена расчетом гаубицы «Гвоздика» с закрытой огневой позиции благодаря точному залпу осколочно-фугасными боеприпасами. Это позволило российским войскам улучшить положение на линии боевого соприкосновения.

Сложностей уже нет, давно работаем, достаточно опыта у расчета, расчет слаженный. Подвигаем противника, противник уходит со своих занятых позиций. Мы занимаем свои территории, поддерживаем продвижение нашей пехоты, — заявил военный расчета САУ «Гвоздика» Виктор.

Ранее глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска поразили 400 целей ВСУ за последние сутки. Они ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками.