Стало известно о поражении сотен целей ВСУ за сутки Бойцы группировки войск «Центр» за сутки поразили 400 целей ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные из группировки войск «Центр» за минувшие сутки поразили 400 целей ВСУ, включая станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления беспилотниками, заявил глава пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери украинской армии составили до 360 человек, пишет ТАСС.

Потери противника составили до 360 военнослужащих. Уничтожены четыре гаубицы Д-30, три буксируемые гаубицы «Мста-Б», пять 120-мм минометов, два пункта управления беспилотной авиации. Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата, — сказал Савчук.

Также начальник пресс-центра отметил, что среди пораженных целей числятся три пункта управления, более 120 точек, где располагалась артиллерия ВСУ, а также 30 опорных пунктов. Он добавил, что в районах Карловки, Новоалександровки и Прогресса российские военные нанесли порядка 40 ударов.

Ранее авторы Telegram-канала «Русское оружие» сообщили о прорыве «линии Порошенко» в зоне проведения СВО. По данным канала, подразделения группировки войск «Центр» пробили оборону ВСУ на Красноармейском направлении. Официального комментария Минобороны России по этой информации не было.