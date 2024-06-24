SHOT: главе Сергокалинского района Дагестана грозит уголовное дело SHOT: Магомеду Омарову грозит дело о пособничестве сыновьям-террористам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранители Дагестана решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы Сергокалинского района Магомеда Омарова по статье о содействии террористической деятельности. По данным канала, он был в курсе радикальных взглядов двух сыновей Османа и Адиля, а также племянника, но не поставил в известность полицию.

Как пишет SHOT, Омаров заверил, что вся остальная семья была против позиции родственников, устроивших теракт. По информации канала, близких боевиков, в том числе еще шестерых детей главы Сергокалинского района, допросят в ближайшее время.

Правоохранители задержали Омарова накануне. Позже региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило об исключении главы Сергокалинского района из своих рядов. Как информировал Telegram-канал Baza, на допросе он признался, что знал о ваххабитском пути своих детей несколько лет.

Вооруженные террористы в воскресенье, 23 июня, напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В правоохранительных органах сообщили, что боевики были последователями международной террористической организации. В СК России по Республике Дагестан сообщили, что число жертв атак террористов среди полицейских достигло 15 человек. Уточняется, что погибшими среди мирных жителей числятся четыре человека, включая священнослужителя.