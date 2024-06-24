Baza: глава Сергокалинского района знал, что его дети ваххабиты Baza: Магомед Омаров признался, что знал о ваххабитских взглядах сыновей

Фото: СК РФ

Место нападения на сотрудников полиции в Дербенте

Telegram-канал Baza сообщает, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался на допросе, что знал о ваххабитском пути своих детей несколько лет. По данным канала, он заявил, что не общался с сыновьями в последние годы и не причисляет себя к этому движению.

Канал со ссылкой на признания Омарова отмечает, что всего у него восемь сыновей, некоторые из них, а также племянник, стали последователями радикального течения ислама. В публикации уточняется, что остальные братья и родственники их не поддерживали. Baza отмечает, что следователи считают нападение в Дагестане проявлением отдельной «спящей ячейки» террористов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» исключила из своих рядов главу Сергокалинского района за дискредитирующую партию действия. СМИ писали, что его сыновья и племянник участвовали в теракте в Махачкале.

Самого Омарова задержали накануне. Это случилось после того, как в ликвидированных боевиках опознали его детей. Также в его доме прошли обыски.

Количество жертв атак террористов 23 июня в Махачкале и Дербенте среди полицейских достигло 15 человек, сообщили в СК России по Республике Дагестан. Погибшими среди мирных жителей числятся четыре человека, включая священнослужителя РПЦ.

В Дагестане после случившегося объявили трехдневный траур. 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.