Никита Белых вышел из тюрьмы: кому сейчас нужен бывший главный либерал

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Никита Белых в Басманном суде Москвы

Никита Белых, в прошлом один из лидеров «Союза правых сил» и губернатор Кировской области, вышел на свободу. Он отсидел от звонка до звонка свой срок в восемь лет с учетом пребывания в СИЗО. В отличие от другого некогда известного узника, экс-министра Улюкаева, он не смог покинуть зону по УДО. Теперь подзабытый было политик опять привлекает к себе внимание, заявляя через своего адвоката, что пока не готов давать интервью и намерен посвятить свои первые дни на свободе семье и работе.

Примечательно, что Никита Белых сейчас находится в неплохой физической форме, которая явно контрастирует с его состоянием во время судебных заседаний, когда он появлялся, опираясь на палочку. И вид имел такой, о котором в народе говорят: краше в гроб кладут.

Тюрьма и воля

Тюрьма, конечно, никого не красит. Но от прежних проблем со здоровьем и следа не осталось. Будем считать, что тогда Белых просто был подавлен задержанием в дорогом столичном ресторане с пачками евро, якобы предназначавшихся для пополнения таинственного социального фонда. В колонии Белых сначала занимал крайне блатное место библиотекаря, как и экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, но затем был направлен в общий цех. Что могло означать ослабление возможностей его покровителей из числа бывших соратников по либеральной партии.

Фото: СК РФ/РИА Новости Никита Белых

Примечательно, что в свое время Белых успел выйти из «Союза правых сил», который несколько лет возглавлял, поскольку был недоволен активным вмешательством в партийное строительство государства.

Но его политическая фронда не без оттенка некоторого кокетства не помешала тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву выдвинуть его на пост главы Кировской области, учитывая его предыдущий опыт вице-губернатора Пермского края. Правда, небогатая область со скромным бюджетом в среде политической элиты не слишком котировалась. Но, как говорится, в умелых руках…

В компании Марии Гайдар

Тем не менее в небогатую Вятку потянулись активные «либералы». Просвещенная публика с удивлением узнала, что у Егора Гайдара была дочь, о которой ничего не было известно, пока папа был при власти. И хоть Мария Гайдар давно к тому моменту вышла из подросткового возраста, именно в Кирове ей дали возможность проявить себя. Да еще на посту зампремьера Кировской области.

Впрочем, вскоре она попала в автокатастрофу, в которой, в лучших либеральных традициях, обвинили беззащитную водительницу троллейбуса. Когда же дело приняло неприятный для администрации оборот, то Гайдар с глаз долой отправили на стажировку за океан…

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости Мария Гайдар во время получения паспорта Украины

Одних уж нет, а те — далече

Ну вот вышел Белых на волю. Кто-нибудь его встретил на пороге новой жизни, кроме родни и адвоката? Где его соратники по построению либерального просвещенного государства? Его преемник в «Союзе правых сил» Леонид Гозман, ныне иноагент, льет грязь на далекую родину из Израиля. Анатолий Чубайс, экономист из Глазго, строит какие-то центры по исследованию бывшей родины. И уже мало вспоминает про возглавляемую им когда-то корпорацию «Роснано», которая сейчас находится в очень скверном положении.

Но куда важнее политическое банкротство всего сообщества тайных русофобов. Ведь разбежались даже ультралиберальные журналисты, с которыми Белых чуть не еженедельно записывал интервью.

Словом, вышел Белых на пепелище своих идей и пристрастий. Интересно, оглядевшись вокруг, опечалился ли?

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