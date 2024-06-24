Теракты в Дагестане связаны с Хабибом? О чем заявил Нурмагомедов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Хабиб Нурмагомедов

Одним из напавших на Дагестан боевиков мог быть член клуба экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Что об этом известно, как Хабиб отреагировал на произошедшее?

Что известно о терактах в Дагестане

23 июня в Дербенте и Махачкале неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате был убит священник в Дербенте. Кроме того, при обстреле Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале погиб сторож церкви.

Боевики также обстреляли машину с полицейскими в дагестанском селе Сергокалы. Террористы использовали иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку, рассказали в правоохранительных органах.

Во время перестрелки центр Дербента был обесточен. Боестолкновения с боевиками в Махачкале шли на улице Магомедтагирова. В Махачкале звуки стрельбы были слышны на улице Мирзабекова.

На всей территории региона был введен режим контртеррористической операции (КТО). К 23:03 по московскому времени стало известно, что активная фаза КТО в Дербенте завершена. О полном завершении операции в обоих городах стало известно утром 24 июня.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что было ликвидировано «шестеро бандитов». Национальный антитеррористический комитет позднее сообщил об уничтожении пяти боевиков. Идет поиск их пособников.

По данным Следственного комитета, в результате атаки боевиков в Дербенте и Махачкале 15 сотрудников полиции были убиты и 13 ранены, также погибли четыре гражданских лица. Всего госпитализировано 16 человек. СКР возбудил дело о теракте.

В то же время Telegram-канал «112» сообщал, что число жертв терактов в Дербенте и Махачкале возросло до 20 человек, 17 из них — правоохранители. По данным источника, всего пострадали 44 человека, 32 из которых являются сотрудниками силовых структур.

Фото: НАК/РИА Новости

Теракты в Дагестане связаны с Хабибом?

По данным Telegram-канала Mash, одним из ликвидированных в Дербенте боевиков был боец клуба экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Кроме того, террорист является воспитанником школы отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

«Одним из боевиков, которого ликвидировали силовики в Дербенте, предварительно, может быть Гаджимурад Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA, об этом сообщают дагестанские паблики», — пишет источник.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал SHOT.

«Среди ликвидированных террористов мог быть бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. Он мастер спорта по вольной борьбе. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, пишут местные СМИ», — отмечается в публикации SHOT.

Telegram-канал Readovka уточняет, что Кагиров за свою карьеру провел два боя в ММА, которые завершились его победой.

«Дагестанские паблики опубликовали фото еще одного ликвидированного в Дагестане боевика. В Сети многие опознали его как бывшего бойца ММА и мастера спорта по вольной борьбе — 28-летнего Гаджимурада Кагирова, уроженца Сергокалинского района. В 2021 году во время турнира он представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA. Сам Кагиров за свою карьеру провел два боя в ММА, оба выиграл», — сообщает Telegram-канал.

Фото: РИА Новости

Что сказал Хабиб о терактах в Дагестане

Хабиб прокомментировал теракты в Дагестане на своей странице в социальных сетях. Он выразил соболезнования родным и близким жертв атаки.

В Instagram (деятельность в РФ запрещена) Нурмагомедов призвал каждого оценить свое окружение, а также заняться воспитанием душ. По его словам, это намного важнее, чем совершенствование тела.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал Нурмагомедов.

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