«Воспитание душ»: Хабиб Нурмагомедов высказался после теракта в Дагестане Нурмагомедов призвал к воспитанию душ после теракта в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Хабиб Нурмагомедов

Бывший обладатель титула UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования родным и близким пострадавших при теракте в Махачкале. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он призвал каждого оценить свое окружение, а также заняться воспитанием душ. По его словам, это намного важнее, чем совершенствование тела.

Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел, — написал Нурмагомедов.

Теракт в Махачкале произошел 23 июня. Группа лиц совершила нападение на православный храм, пост ДПМ и синагогу. В примерно это же время подобное происшествие случилось в Дербенте. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

Telegram-канал «112» сообщил, что число жертв теракта в Дербенте и Махачкале возросло до 20 человек, 17 из них — правоохранители. По данным канала, всего пострадали 44 человека, 32 из которых являются сотрудниками силовых структур.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что при нападении на церковь был убит священник. По его данным, священнослужителю перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.