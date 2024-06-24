НАК объявил об окончании контртеррористической операции в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена в понедельник, 24 июня, об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. Режим КТО был введен на территории Дагестана после того, как злоумышленники открыли огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви, передает ТАСС.

В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан принято решение о прекращении контртеррористической операции. 24 июня в 08:15 правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Махачкалы и Дербента Республики Дагестан отменен, — говорится в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что при терактах в республике погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Органы власти и правоохранители контролируют ситуацию в регионе. Меликов выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал оказать им помощь.

На опубликованных кадрах из церкви в Махачкале, где произошел теракт, можно заметить сгоревший автомобиль. В ролике также видны пулевые отверстия в стенах и дверях и разбитые окна. После нападений в Махачкале и Дербенте в Дагестане объявлен трехдневный траур.