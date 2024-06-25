Хабиб поддерживает радикалов? Почему боец ММА не осудил теракт в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

В воскресенье вечером вооруженные боевики совершили нападение на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погиб 21 человек. Многие известные спортсмены осудили действия террористов и выразили свои соболезнования. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов присоединился к соболезнованиям, но не стал клеймить виновников теракта. О позиции именитого спортсмена — в материале NEWS.ru.

Что произошло

23 июня атаке со стороны боевиков подверглись два православных храма и две синагоги, расположенные в Махачкале и Дербенте. Произошедшее было квалифицировано как теракт. Силовые службы ликвидировали пятерых террористов. В столкновениях погибли 16 сотрудников полиции и пять мирных граждан, включая православного священника. Всего пострадало 44 человека. После случившегося в Дагестане был объявлен трехдневный траур.

Как отреагировали спортсмены

Теракт произошел одновременно с пресс-конференцией, посвященной поединку по правилам бокса между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Сразу после окончания мероприятия спортсмены и промоутер Камил Гаджиев записали видео, в котором выразили соболезнования семьям жертв и пострадавшим. Выразил соболезнования и ближайший друг Хабиба Нурмагомедова действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ислам Махачев

Какой была реакция Хабиба

Нурмагомедов после теракта также оставил пост в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он выразил соболезнования, но никак не осудил злоумышленников, совершивших нападение на мирных граждан.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал Нурмагомедов.

Как школа Хабиба связана с атакой террористов

Позже выяснилось, что одним из террористов оказался Гаджимурад Кагиров, боец, представлявший клуб смешанных единоборств Eagles MMA. Бóльшую часть спортивной карьеры 28-летний Кагиров занимался вольной борьбой, но в его активе есть и два поединка по правилам ММА, в которых он одержал две победы. Перед своим вторым выступлением, прошедшим в Дагестане, ринг-анонсер Александр Загорский объявил его как «представителя школы Абдулманапа Нурмагомедова». Эту информацию распространили СМИ и блогеры.

Что ответил Хабиб на предположение о его связи с террористом

После того как подтвердилась личность Кагирова и его спортивное прошлое, Нурмагомедов второй раз вышел в информационное поле. На этот раз через портал Ruptly, который является частью телевизионной компании RT.

Хабиб опроверг сообщения, что Кагиров был воспитанником школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC отметил, что тот лишь проходил там двухмесячную тренировку.

«Он был у нас в 2021 году, и он прошел один тренировочный лагерь у нас в зале, когда перешел с вольной борьбы в MMA. По-моему, он пару месяцев у нас находился. Кагиров не является воспитанником нашей школы. Это абсолютная чушь, неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, но даже полгода не было», — сказал спортсмен.

Однако и на этот раз Нурмагомедов не стал напрямую осуждать террористов, ограничившись лишь тремя риторическими вопросами на эту тему.

«Заходить в монастырь и убивать человека только за то, что он исповедует другую религию… Разве этому нужно какое-то осуждение? Разве непонятно, что это зверский и нелюдской поступок? Где и когда такое вообще совершалось?» — сказал Хабиб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Кто еще из воспитанников школы Нурмагомедова был убит

Случай с Кагировым не первый в этом году, когда представитель школы имени Абдулманапа Нурмагомедова попадает в криминальную хронику. В феврале был застрелен Магомедрасул Мутаев, который занимался в зале Хабиба много лет.

Убийцей 21-летнего Мутаева оказался 18-летний блогер Надырхан Кадирханов. Причиной убийства стали издевательства, которым спортсмен подвергал Кадирханова при поддержке 15 человек. Об этом рассказал заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии в Республике Дагестан Шамиль Хадулаев.

«Могу вам сказать с его [Кадирханова] слов. Когда Магомедрасул Мутаев на него мочился, он [Мутаев] снимал это на видео на телефон, но издевательства были и дальше, он резал волосы на голове, с кожей. И Надырхан говорит, что он даже громко кричал от боли. Мне не очень понятно, для чего этот парень [Мутаев] такое делал. И он [Кадирханов] показывал, где у него раны, где шла кровь», — рассказал Хадулаев.

Зверства Мутаева и его смерть Хабиб Нурмагомедов обсуждал в прессе и не опровергал связь убитого со своей школой.

Что о Хабибе сказал Миша Маваши

Известный рэп-исполнитель и общественный деятель Михаил Маваши раскритиковал бойцов ММА и, в частности, Хабиба Нурмагомедова за отсутствие жесткой позиции по отношению к террористам. Основатель музыкального коллектива «МАВАШИ group» и фанатского движения «Северный человек» считает, что проблемы России и ее граждан безразличны для бывшего чемпиона UFC.

«Хабибу без разницы, что происходит у нас в стране. Когда Хабиб встретился с Трампом возле ринга, то попросил его за Палестину, а про Россию вообще ничего не говорил», — сказал Маваши корреспонденту NEWS.ru.

С его точки зрения, Хабиб мог бы подойти к Трампу и сказать, что он переживает за своих братьев как в Палестине, так и в России, но он так не сказал. И для бойца ММА, считает Маваши, «кипеж, связанный с Палестиной», имеет значение, а Россия ему не особо важна.

Фото: roscongress.org Михаил Маваши

Как Хабиб реагировал на другие теракты

В октябре 2021 года трое дагестанцев в московском метро избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил пострадавшего медалью «Доблесть и отвага». На это событие Хабиб отреагировал неоднозначной публикацией в соцсети. Он выложил фото Макгрегора, сопроводив ее подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы». Своих земляков Нурмагомедов так и не осудил.

Зато бывший чемпион UFC не постеснялся оскорбить президента Франции, отказавшегося запрещать публикацию и демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Эммануэль Макрон сделал это заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите. Мы, мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец [последнее слово] всегда за богобоязненными», — написал Нурмагомедов в социальной сети, прикрепив к тексту фото Макрона с отпечатком ботинка на лице.

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