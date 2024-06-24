«Семья террористов»: как дети дагестанского чиновника стали радикалами

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Накануне в результате террористических атак в Дагестане погибли по меньшей мере 24 человека — 15 сотрудников полиции, четверо местных жителей, в том числе священник РПЦ, а также пять предполагаемых террористов. СК завел уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте оружия, а в республике объявили трехдневный траур. По предварительным данным, участниками нападения на Дербент и Махачкалу могли быть родственники местного чиновника-единоросса, а также боец ММА. NEWS.ru узнал, что известно о предполагаемых боевиках.

Что случилось в Дагестане 23 июня

Вечером 23 июня Махачкала и Дербент подверглись атаке террористов. Они напали на церкви, синагогу, сотрудников полиции и священнослужителей. СК завел уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

«По версии следствия, 23 июня 2024 года участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания, расположенные в Махачкале и Дербенте. Кроме того, соучастниками были обстреляны сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что силовики убили пять человек, причастных к преступлению. Их личности установлены.

По данным издания «Черновик», первые сообщения об атаках появились накануне примерно в 18:20. Местные жители стали публиковать видео, на которых молодые люди «в черном и с оружием в руках ходят по Махачкале и Дербенту, отнимают автотранспорт и ведут прицельную стрельбу по полицейским». В публикации говорилось о том, что в махачкалинской синагоге боевики никого не нашли и, написав на воротах суры из Корана, а также забросав здание напалмом, двинулись в сторону Свято-Успенского кафедрального собора. Затем они вступили в бой с полицейскими, а в церкви убили охранника.

Впоследствии в соцсетях появились видеозаписи с боевиками, вооруженными автоматами. Как отмечает «Черновик», силовики блокировали двух нападавших и ликвидировали их.

«Случайное видео показывает, что два боевика лежат на земле, один из которых подает признаки жизни. К ним подбираются два оперативника в гражданской форме и с автоматами. Звучит одиночный выстрел», — говорится в сообщении.

В Дербенте боевики совершили нападение на синагогу Келе-Нумаз, храм Покрова Пресвятой Богородицы и устроили перестрелку с полицией. По данным Российского еврейского конгресса, террористы убили сотрудника полиции и охранника синагоги, а затем подожгли ее. Вскоре боевики атаковали православную церковь и застрелили 66-летнего священника Николая Котельникова.

Через некоторое время силовики блокировали террористов в одном из частных домов, где в ходе перестрелки они были убиты.

Фото: РИА Новости Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу, 23 июня 2024 года

Несколько нападавших могут быть родственниками чиновника. Что о нем известно

По сообщению Telegram-канала Baza, убитыми в Махачкале террористами оказались Адиль и Осман, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и, предположительно, его племянник — Абдусамад Амадзиев. Источник сообщил «Известиям», что Омарова-старшего допросили следователи, в его доме провели обыск. Вскоре после этого стало известно, что чиновника исключили из партии «Единая Россия» за «дискредитирующие действия». Теперь родственников Омарова называют «семьей террористов».

По данным Baza, на допросе 63-летний чиновник признался, что «несколько лет знал о том, что его дети — ваххабиты».

«У Магомеда восемь сыновей. Мужчина рассказал следствию, что некоторые его сыновья, а также племянник были ваххабитами. Самым радикальным из них был Осман. По его словам, остальные братья и родственники их не поддерживали. Последние годы Омаров якобы не общался с сыновьями. Во время допроса чиновник заверил следователей, что сам не причисляет себя к этому движению», — говорится в публикации канала.

По данным LIFE.ru, после окончания Дагестанского сельскохозяйственного института в 1986-м Магомед Омаров работал в совхозе «Губденский». В 1987–1990 годы он был завотделом Сергокалинского райкома комсомола, а затем работал инструктором в КПСС. С 1993-го по 2007-й Омаров занимался банковской деятельностью. Его полный тезка, согласно данным Единого госреестра юридических лиц, был председателем правления махачкалинского банка «Эльбин». Одним из учредителей этой структуры являлся бизнесмен и экс-министр финансов Дагестана, депутат Госдумы I и II созывов Гамид Гамидов.

В 2018 году ЦБ отозвал у «Эльбина» лицензию из-за «многочисленных нарушений законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация находится в стадии банкротства.

В 2007 году Магомед Омаров стал депутатом Народного собрания Дагестана, а в 2008-м — зампредом парламентского комитета по экономической политике. С октября 2010 года он занимал должность главы Сергокалинского района.

В последних постах в соцсетях Омаров желал «мира и стабильности в государстве» и поздравлял подписчиков с Днем России. В апреле он проводил заседание антитеррористической комиссии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о семье Магомеда Омарова

Как пишет Telegram-канал Mash, сыновья Омарова занимались строительным бизнесом в дагестанской столице. Большинство их объектов находились в родном селе — Сергокале. В этом населенном пункте родственники отреставрировали родник Буровой, в 2021 году запустили благотворительный проект по строительству мечети, а в 2023-м начали ее возводить. Тогда же они поменяли кровлю в детском саду «Олимпийский», говорится в публикации.

«Также один из братьев, Омар Омаров — начальник МФЦ в Махачкале. И вместе с остальными близкими он знал, что Осман и Адиль Омаровы — ваххабиты», — отмечает Mash.

По информации канала, в апреле Осман Омаров вернулся из Турции, где прожил полтора года. В этой стране, как пишет Mash, его могли завербовать представители террористических группировок.

Telegram-канал «Эхо Дагестана» отмечает, что Осман Омаров — «руководитель стройкомпании в Махачкале, владелец кафе в Избербаше». По данным издания «Верстка» (признан Минюстом РФ иностранным агентом), 32-летний Абдусамад Амадзиев работал в газовой сфере.

По информации Telegram-каналов Mash и «Мой Дербент», еще один погибший боевик — предположительно, 28-летний Гаджимурад Кагиров. В соцсетях его называют воспитанником клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, а также двоюродным племянником Мусы Мусаева — экс-мэра Махачкалы.

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru Последствия нападения на синагогу в Дербенте

Чем занимались остальные боевики

По данным РИА Новости, пятым убитым оказался 36-летний Али Закаригаев. В 2015 году он избрался в Аймаумахинский сельсовет Сергокалинского района и возглавлял местное отделение «Справедливой России».

Telegram-канал «Эхо Дагестана» отмечает, что в Махачкале силовики также застрелили 43-летнего Далгата Даудова, который якобы работал в строительной компании с братьями Омаровыми.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, террористы, напавшие на Махачкалу и Дербент, планировали преступления примерно месяц. По данным канала, в день нападения они координировали свои действия с помощью закрытого чата, в котором находились шесть человек.

Telegram канал BRIEF сообщил со ссылкой на знакомого Магомеда Омарова, что «все боевики ходили в новую мечеть на окраине Сергокалинского района». По версии канала, там их могли завербовать.

Фото: РИА Новости В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

С какой структурой могли быть связаны боевики

По данным силовиков, на которые ссылается ТАСС, боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации. Их кураторы будут установлены в ходе следствия, добавил источник агентства.

Американский Институт изучения войны обратил внимание на то, что российское подразделение медиагруппы «Аль-Азаим», связанной с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), после атак в Дагестане опубликовало заявление, в котором похвалило «братьев с Кавказа». По мнению экспертов института, это указывает на причастность к преступлению террористической группировки «Вилаят Кавказ» — филиала ИГ.

Как писал NEWS.ru, эта структура пришла на смену разгромленному в 2015 году исламистскому «Имарату Кавказ» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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